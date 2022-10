Opolskie: Odpowiedzą za 7 oszustw "na policjanta"; pokrzywdzeni stracili ponad 130 tys. zł

Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu skierowała do miejscowego sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o udział w 7 oszustwach metodą "na policjanta". Pokrzywdzeni stracili ponad 130 tys. zł. Oskarżonym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Opolu, na ławie oskarżonych zasiądzie 33-letni Krzysztof I. i 42-letni Damian Sz. Oskarżonym zarzuca się udział w dokonaniu siedmiu oszustw, w wyniku których pokrzywdzeni stracili ponad 130 tysięcy złotych.

Według ustaleń śledczych oskarżeni byli częścią grupy przestępczej działającej na terenie Kędzierzyna-Koźla i Opola; pełnili rolę odbierających pieniądze od pokrzywdzonych. Nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobami werbującymi ich do udziału w procederze za pośrednictwem ogłoszenia na jednym z portali oferujących prace dorywcze.

Przestępcy kontaktowali się telefonicznie z osobami w starszym wieku. W trakcie rozmowy przekonywali swoje ofiary, że ich oszczędności w bankach są zagrożone, a jedynym sposobem na uchronienie ich przed przestępcami, miało być przekazanie gotówki w ręce rzekomych policjantów, zgodnie z przedstawionym wcześniej scenariuszem.

W kilku przypadkach oszustom udało się namówić seniorów na działanie zgodne ze wskazówkami przestępców. Suma utraconych przez pokrzywdzonych pieniędzy wyniosła ponad 130 tys. zł. Najwięcej, bo aż 60 tys. zł, utraciła mieszkanka Kędzierzyna-Koźla, która najpierw pieniądze wypłaciła z rachunku bankowego, a następnie, postępując zgodnie z przekazywanymi jej drogą telefoniczną instrukcjami, wyrzuciła gotówkę przez okno mieszkania.

Krzysztof I. przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia, z których wynika, że za odebranie, a następnie dostarczenie pieniędzy w określone miejsce dostawał 3 tysiące złotych. Damian Sz. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia.