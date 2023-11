Opolskie: Odwołano starostę namysłowskiego; koniec koalicji PSL z PiS w powiecie

Radni powiatu namysłowskiego odwołali w środę ze stanowiska starostę Konrada Gęsiarza (PiS). Za odwołaniem głosowali także radni z PSL, którzy do tej pory byli koalicjantem PiS w powiecie.

Przyczyną wniosku o odwołanie Konrada Gęsiarza z funkcji starosty namysłowskiego była afera finansowa w urzędzie. Na krótko przed wyborami wyszło na jaw, że jeden z pracowników urzędu w ciągu 2,5 roku wyprowadził z kasy starostwa około 800 tysięcy złotych, które przeznaczył na hazard.

Starosta podkreślał, że aferę ujawniono w wyniku zarządzonego przez niego audytu, a pracownik został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Zaprzeczał także informacjom, jakoby podejrzany o defraudację podwładny był jego bliskim znajomym.

Zdaniem prezesa opolskich struktur PSL Marcina Oszańcy, brak odpowiednich działań ze strony starosty oznacza konieczność zerwania koalicji PSL z PiS, jaką lokalni politycy PSL zawiązali kilka lat temu na poziomie powiatu.

"Wniosek o odwołanie starosty powstał jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, więc nie jest to ruch koniunkturalny, wynikający z obecnej sytuacji politycznej. Po prostu koledzy z namysłowskiego PSL doszli do wniosku, że nie sposób współrządzić i brać odpowiedzialność za starostwo w sytuacji, gdy jego szef nie poczuwa się do niej, po wykryciu tak dużej afery w instytucji, nad którą sprawował nadzór. Koalicja PiS z PSL w powiecie namysłowskim jest już przeszłością" - powiedział PAP Oszańca.

W środę podczas głosowania w 17 osobowej radzie powiatu za odwołaniem starosty było 12 radnych, w tym 5 z PSL. W czasie dzisiejszej sesji nie powołano nowego zarządu. Jak powiedział Oszańca, ludowcy będą prowadzili rozmowy z radnymi z dotychczasowej opozycji: Przyjaznego Samorządu (4 radnych), PO (2) i Lewicy (1) na temat powołania nowego zarządu, który będzie rządził powiatem do wyborów samorządowych. Liczący pięciu radnych klub PiS najprawdopodobniej przejdzie do opozycji.