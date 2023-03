Opolskie: Około 40 proc. bonów turystycznych nie jest wykorzystane

Do końca marca można skorzystać z polskiego bonu turystycznego. Jak poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, przez blisko trzy lata w pełni wykorzystano ponad 58 tys. z przysługujących opolskim rodzinom 94,5 tys. bonów.

Polski Bon Turystyczny ruszył 1 sierpnia 2020 roku. Bon jest przyznawany na każde dziecko, które na 18 lipca 2020 r. miało prawo do świadczenia 500 plus lub między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabyło prawo do tego świadczenia. Wysokość bonu to 500 zł na każde dziecko, natomiast dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością dostanie drugi bon również o wartości 500 zł.

Do ostatecznego terminu, w którym można rozliczać się przy pomocy bonu zostało kilkanaście dni. Według danych opolskiego ZUS, do tej pory w regionie w pełni wykorzystano ponad 58 tys. bonów o wartości 65,5 mln zł. Ogółem w województwie opolskim rodzicom i opiekunom przysługiwało prawie 94,5 tys. bonów. Do całkowitego i częściowego wykorzystania jest ok. 36,5 tys. bonów, a wartość bonów w ogóle nieaktywowanych przez rodziców ma wartość 8,7 mln zł. Jak podkreśla Sebastian Szczurek, istnieje możliwość opłacenia bonem świadczeń realizowanych także po 31 marca 2023 r.

"Bonem można opłacić zamówioną usługę lub pobyt w hotelu, pensjonacie czy gospodarstwie agroturystycznym w marcu, a wyjechać w kolejnych miesiącach. Bonem można też opłacić wypoczynek zorganizowany, czyli m.in. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę, a nawet jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile zawiera dwie usługi np. transport i zwiedzanie" - wyjaśnia rzecznik opolskiego ZUS.

Jak wynika z danych ZUS, Polacy chętnie korzystali z możliwości dofinansowania wypoczynku swoich dzieci przy pomocy bonów.

"W całym kraju z ponad 4,2 milionów przyznanych bonów turystycznych rodzice i opiekunowie aktywowali ponad 3,7 milionów. Polski Bon Turystyczny wystartował 1 sierpnia 2020 r. Rekordowy okazał się 2021 r., kiedy zrealizowano ponad 2,8 mln transakcji na łączną kwotę prawie 1,8 mld zł. W 2022 r. dokonano kolejnych 1,9 mln płatności bonami na łączną kwotę 960 mln zł. Od początku funkcjonowania programu do końca 2022 r. zostało więc zrealizowanych prawie 5,1 mln transakcji na łączną kwotę przekraczającą 2,9 mld złotych" - wylicza Sebastian Szczurek.

Największą intensywność korzystania z bonu odnotowano w lipcu i sierpniu 2021 r. Wówczas zrealizowano ok. 34 proc. wszystkich dotychczasowych transakcji, a kwota którą zapłacono stanowiła prawie 37 proc. łącznych środków wydatkowanych z tytułu realizacji płatności bonami w okresie sierpień 2020 - grudzień 2022.

Aby aktywować bon i rozliczyć się nim w miejscu usługi, trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu na swoim koncie PUE trzeba uzupełnić swoje dane kontaktowe, a następnie aktywować bon. Klient smsem otrzyma unikalny 16-cyfrowy numer. Podczas opłaty bonem należy go podać, po czym obsługa w hotelu, pensjonacie lub innym miejscu również drogą smsową potwierdzi transakcję. Bonu nie można wymienić na gotówkę ani inne środki płatnicze, natomiast można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty.