Opolskie: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla połowy powiatów regionu

W poniedziałek na terenie siedmiu powiatów północno-wschodniej części województwa możliwy jest silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 85 km/h - poinformowało w niedzielę Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak przekazało WCZK, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla siedmiu powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, nyskiego, opolskiego i miasta Opole.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14 w poniedziałek do godziny 7 rano we wtorek. Według przewidywań meteorologów IMGW-PIB, na terenie objętym alertem możliwy jest silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 85 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 85 procent.