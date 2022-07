Opolskie: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla większości regionu

Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną w regionie m.in. dla Odry, Nysy i Małej Panwi wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - poinformowało w piątek Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak przekazało WCZK w Opolu, Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało trzy ostrzeżenia o suszy hydrologicznej na terenie województwa opolskiego.

Ostrzeżenia dotyczą obszaru Nysy Kłodzkiej od zbiornika Nysa do ujścia Odry, Małej Panwi od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa i Odra od Chałupek do Koźla, Bierawki, Kłodnicy, Małej Panwi (woj. opolskie, śląskie).

Jak wyjaśnia IMGW, susza hydrologiczna może mieć negatywne skutki m.in. dla upraw roślin i hodowli zwierząt oraz dla firm wykorzystujących wodę w procesach technologicznych.