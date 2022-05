Opolskie: Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem

Dla całego województwa opolskiego IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem. Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, w czasie burz prędkość wiatru może osiągać do 100 km/h.

Według komunikatu WCZK w Opolu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa opolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 17 w piątek do godziny 6 w sobotę.

Zdaniem meteorologów IMGW, burzom początkowo będą towarzyszyły opady od 10 do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy, a w nocy do 25 litrów oraz wiatr wiejący początkowo z prędkością do 70 km/h. W nocy siła wiatru wzrośnie do 90, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami może spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk synoptycy szacują na 80 procent.