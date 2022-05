Opolskie: Ostrzeżenie hydrologiczne dla dorzecza Odry i Nysy

Wrocławski oddział IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o gwałtownych wzrostach wód dla terenów dorzecza Odry i Nysy - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak poinformowało WCZK w Opolu, ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi przyborami stanów wód wydało Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14 w czwartek do 2 nad ranem w sobotę.

Ostrzeżenie obejmuje obszar m.in.: Odry od Chałupek do Koźla, Opawy, Bierawki, Kłodnicy, Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Straduni, Osobłogi od granicy RP do ujścia, Osobłogi, Małej Panwi od Krupskiego Młyna do zbiornika Turawa, Małej Panwi, Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką, Odry od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawy, Widawy.

Według hydrologów IMGW po zapowiadanych na czwartek intensywnych opadach deszczu możliwe są wzrosty stanów rzek do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach zurbanizowanych nie są wykluczone lokalne podtopienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 75 procent.

Wcześniej WCZK poinformowało o wydaniu ostrzeżenia o możliwości gwałtownych wzrostów stanów rzek także dla północno-wschodniej części województwa.