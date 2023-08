Opolskie: Ostrzeżenie II stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) wydał ostrzeżenie II stopnia przed gwałtownym wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla woj. opolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godz. 2 do godz. 20.

"W związku z opadami deszczu w zlewniach dopływów górnej Odry prognozowane są wzrosty stanów wody. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze" - czytamy w komunikacie IMiGW.

Ostrzeżenie II stopnia obowiązuje na obszarze: Odra od Chałupek do Koźla, Opawa, Opawica, Olza od Cieszyna do ujścia do Odry, Olza, Czadeczka, Psina, Ruda od zbiornika Rybnik do ujścia do Odry, Ruda, Bierawka, Kłodnica od zbiornika Dzierżno Duże do ujścia do Odry, Kłodnica, Stradunia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje w sobotę od godz. 2 do godz. 20.