Opolskie: Ostrzeżenie przed burzami na północnym wschodzie regionu

W niedzielę na północnym wschodzie województwa opolskiego spodziewane są burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu, a lokalnie gradu - poinformował IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla powiatu oleskiego, w północno-wschodniej części województwa opolskiego.

Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od południa do godziny 13. Według meteorologów IMGW, w tym czasie spodziewane są burze, którym towarzyszyć będą silne opady, dające od 20 do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Meteorolodzy IMGW szacują prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 procent.