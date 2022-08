Opolskie: Ostrzeżenie przed burzami z gradem i silnym deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę w nocy wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem i przed silnym deszczem dla całego województwa opolskiego.

W niedzielę w nocy IMGW wydało dla całego województwa opolskiego ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem i przed silnym deszczem. W nocy prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

W niedzielę od rana dla całego województwa opolskiego prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70km/h, możliwy grad.

