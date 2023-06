Opolskie: Ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wód

Na Odrze i jej dopływach dzisiaj możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód - poinformowało w środę Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak przekazało WCZK, wrocławskie Biuro Prognoz Hydrologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód.

Ostrzeżenie obowiązuje w środę od południa do godziny 23 i obejmuje m.in. obszar Odry od Chałupek do Koźla, Opawę, Bierawkę, Kłodnicę, Odrę od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Stradunię, Osobłogę, Nysę Kłodzką ze Ścinawką.

Według hydrologów IMGW, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, w zlewniach dopływów górnej Odry, w zlewniach górskich i przedgórza sudeckiego, możliwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty stanów wody, miejscami do strefy stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 70 procent.