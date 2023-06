Opolskie: Ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wód

Na terenie dopływów Odry w województwie opolskim w piątek możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód - poinformowało WCZK w Opolu.

Jak przekazało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, wrocławskie Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód, które obowiązuje w piąte do godziny 23-ciej.

Ostrzeżenie obejmuje obszar m.in. : Odry od Chałupek do Koźla, Opawy, Opawicy, Olza, Psiny, Bierawki, Kłodnicy, Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Straduni, Osobłogi, Małej Panwi od Krupskiego Młyna do Zb. Turawa, Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką.

Według hydrologów IMGW, na obszarach, gdzie w piątek dojdzie do opadów burzowych, mogą nastąpić gwałtowne, krótkotrwałe wzrostów stanów wód, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.