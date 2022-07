Opolskie: Ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami wód w dorzeczu Odry

W nocy z wtorku na środę na dopływach Odry w województwie opolskim możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Według komunikatu WCZK w Opolu, Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych IMGW-PIB we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Ostrzeżenie obowiązuje do wczesnych godzin porannych w środę.

Ostrzeżenie dotyczy obszaru Odry od Chałupek do Koźla, Olzy, Czadeczki, Rudej, Bierawki, Kłodnicy, Małej Panwi w województwach opolskim i śląskim. Na obszarach objętych dotąd opadami deszczu oraz prognozowanymi opadami, będą występowały dalsze wzrosty stanów wody, lokalnie gwałtowne, zwłaszcza po okresach zintensyfikowanego opadu.

Miejscami może zostać osiągnięta strefa wody wysokiej, głównie w zlewniach rzek górskich, podgórskich i zurbanizowanych, a w Gliwicach na Kłodnicy może zostać chwilowo przekroczony stan ostrzegawczy. Hydrolodzy IMGW-PIB prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacują na 75 procent.