Opolskie: Ostrzeżenie przed oblodzeniami dla całego regionu

W nocy z piątku na sobotę możliwe są oblodzenia nawierzchni dróg i chodników. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa opolskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, dla całego województwa wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed możliwymi oblodzeniami nawierzchni dróg i chodników.

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od godziny 22-giej w piątek do godziny 9 rano w sobotę, we wszystkich powiatach województwa opolskiego może dojść do zamarzania mokrego śniegu i śniegu z deszczem. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 procent.

Meteorolodzy przewidują, że w nocy temperatura w województwie opolskim spadnie do minus 5 stopni, a przy gruncie do minus 8 stopni Celsjusza. Ujemne temperatury mają utrzymać się do 28 grudnia.