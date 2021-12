Opolskie: Ostrzeżenie przed oblodzeniem dla całego regionu

Od poniedziałkowego wieczoru do wtorkowego poranku na terenie całego województwa opolskiego możliwe są oblodzenia dróg i chodników - informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, na terenie całego województwa z poniedziałku na wtorek możliwe są oblodzenia dróg i chodników. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 20-tej w poniedziałek do godziny 8 rano we wtorek.

Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników będzie miało miejsce po opadach mokrego śniegu i będzie związane ze spodziewanym w nocy spadkiem temperatury do minus 3, a miejscami minus 6 stopni Celsjusza. Przy gruncie termometry mogą wskazać od minus 4 do minus 7 stopni. Zdaniem synoptyków, ujemne temperatury powietrza mogą utrzymać się do czwartku.