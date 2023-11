Opolskie: Ostrzeżenie przed przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Widawie

W sobotę na Widawie poniżej Namysłowa możliwe są wzrosty stanu wody do poziomu przekraczającego stan ostrzegawczy – poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Wrocławskie Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW wydało w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla obszaru Widawy od Namysłowa do ujścia tej rzeki do Odry. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę do godziny 18.00 - przekazało WCZK.

Według hydrologów IMGW w związku z trwającym spływem wód opadowych na Widawie w Zbytowej i Krzyżanowicach stany wody mogą wzrosnąć powyżej stanu ostrzegawczego.