Opolskie: Ostrzeżenie przed przymrozkami

Dla całego województwa IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed nocnymi przymrozkami - poinformowało w sobotę Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, wydał ostrzeżenie dla całego województwa opolskiego przed przymrozkami w nocy z soboty na niedzielę.

Według komunikatu, od godziny 1 nad ranem do godziny 7 rano na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 1, a przy gruncie do minus 3 stopni Celsjusza. Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 procent.