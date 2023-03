Opolskie: Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na południu regionu

W przygranicznych powiatach województwa opolskiego z poniedziałku na wtorek możliwe są silne wiatry, osiągające prędkość do 75 km/h - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak przekazało WCZK, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla powiatu nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18-tej w poniedziałek do godziny 8-mej rano we wtorek. Według prognoz IMGW-PIB, na obszarze objętym alertem możliwy jest silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością 30-45 km/h, osiągający w porywach do 75 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.