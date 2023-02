Opolskie: Ostrzeżenie przed wysoką wodą na Widawie

Na rzece Widawie od Namysłowa do ujścia do Odry w ciągu najbliższych godzin będą utrzymywały się stany powyżej stanu alarmowego w Zbytowej i ostrzegawczego w Krzyżanowicach - poinformowało w niedzielę Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak przekazało WCZK, wrocławskie Biuro Prognoz Hydrologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o wezbraniach wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece Widawie.

Ostrzeżenie dotyczy odcinka Widawy od Namysłowa do ujścia rzeki do Odry i obowiązuje od niedzieli do godzin przedpołudniowych w poniedziałek. W okresie obowiązywania ostrzeżenia przewiduje się™ w Zbytowej kontynuację powolnej tendencji spadkowej w strefie powyżej stanu alarmowego, a wzrostowej powyżej stanu ostrzegawczego na wodowskazie w Krzyżanowicach.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 95 procent.