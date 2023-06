Opolskie: Oszuści wyłudzili od 83-latki oszczędności życia

Policjanci z Nysy poszukują sprawców oszustwa "na policjanta", którego ofiarą padła 83 - letnia mieszkanka tego miasta. Jak poinformowała policja w Nysie, kobieta dała przestępcom ponad 24 tysiące złotych.

Jak poinformowała nyska policja, do 83-letniej kobiety na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta udająca jej synową. Powiadomiła swoją ofiarę, że syn spowodował wypadek drogowy i natychmiast potrzebuje dużej ilości gotówki.

Seniorka zapakowała ponad 24 tys. zł do papierowej torby. Kiedy do jej mieszkania zapukał rzekomy adwokat, kobieta dała mu całe swoje oszczędności. Po kilku godzinach, gdy nie miała informacji od syna, zadzwoniła do prawdziwej synowej. Dopiero wtedy dowiedziała się, że padła ofiarą oszustów.