Opolskie: Pielgrzymka mniejszości narodowych pod hasłem modliwy o pokój

Pod hasłem "Pokój wam! Weźmijcie Ducha Świętego" w niedzielę w sanktuarium na Górze św. Anny odbywa się Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wśród pielgrzymów oprócz Niemców, Romów znaleźli się także Ukraińcy.

Tegoroczna Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny odbywa się pod hasłem modlitwy o pokój, szczególnie na Ukrainie. Uroczystej mszy świętej w bazylice na szczycie góry przewodniczył kardynał Kurt Koch z Rzymu, prezydent Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz ks. biskup Andrzej Czaja, ordynariusz opolski.

Tradycyjnie, największą grupę pielgrzymów stanowią przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Na organizowane od ponad dwudziestu lat spotkanie przyjechali także Ślązacy, którzy wyemigrowali do Niemiec, jednak jak podkreślają, Góra św. Anny będzie dla nich zawsze świętym miejscem.

"Takich miejsc na Górnym Śląsku, jak Góra świętej Anny czy Piekary Śląskie, z naszego serca nie da się usunąć. Jesteśmy Ślązakami, choć obecnie mieszkamy w Bawarii, setki kilometrów od naszego Heimatu. W tym roku przyjechaliśmy z synem, który urodził się już w Niemczech, żeby zobaczył skąd biorą się nasze korzenie. To miejsce ma szczególne znaczenie. Bo to i miejsce modlitwy, ale i bratobójczej walki. Patrząc się na to, co się dzieje na Ukrainie, musimy zrobić wszystko, by wrócił pokój, bo z wojny nic nikomu dobrego nie przyjdzie" - powiedział PAP Adam Nieznany, który wyjechał z Polski w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Organizatorzy pielgrzymki zaprosili do modlitwy o pokój dla Ukrainy uchodźców z tego kraju. W grupie pielgrzymów przed bazyliką była pani Anna, która pochodzi z południa Ukrainy, a obecnie mieszka w niedalekim sąsiedztwie Góry św. Anny.

"Moja mama była Polką i chociaż nie zawsze i nie wszystkim się to podobało, chodziła do kościoła. Ja znalazłam schronienie przed wojną tu, niedaleko, u dobrych ludzi. I oni powiedzieli mi, że tutaj jest święte miejsce i będzie pielgrzymka z modlitwą za pokój na naszej Ukrainie, podwieźli nawet swoim samochodem. Jak mogłam nie przyjść? Nasi ludzie robią, co tylko w ludzkiej mocy, żeby pozbyć się złego z naszego kraju. Walczą z bronią w ręku. My tutaj będziemy się chociaż modlić o wsparcie nieba i to, by żebyśmy w spokoju mogli wrócić i żyć we własnym domu" - powiedziała pani Anna.