Opolskie: Podejrzany o kradzieże w rękach policji

Policjanci z Krapkowic zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o kradzież kilku telefonów komórkowych oraz piły łańcuchowej. Jak informuje KW Policji w Opolu, mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sprawa zaczęła się pod koniec stycznia, kiedy policjanci z komendy w Krapkowicach otrzymali zgłoszenie kradzieży. Dokonano jej w jednym z mieszkań na terenie tego miasta. Łupem złodzieja padł telefon komórkowy i piła łańcuchowa.

Na podstawie znalezionych na miejscu przestępstwa śladów i zeznań świadków, po kilku dniach od zgłoszenia, zatrzymano podejrzewanego. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec gminy Krapkowice. Dodatkowo mundurowi ustalili, że podejrzewany o kradzież mężczyzna, tego samego dnia, dokonał jeszcze jednego przestępstwa. Z innego mieszkania znajdującego się również w Krapkowicach, ukradł dwa telefony komórkowe.

Policjanci odzyskali znaczną część skradzionego mienia, które wróciło już do właścicieli. Zatrzymanemu 44-latkowi przedstawiono zarzuty kradzieży, do których się przyznał. Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.