Opolskie: Pół miliarda złotych na "Opolską pozytywną edukację"

W ciągu najbliższych lat opolski samorząd chce przeznaczyć około 500 mln złotych z funduszy unijnych na działania edukacyjne, których adresatem będą mieszkańcy regionu.

Jak poinformował opolski urząd marszałkowski, w obecnej perspektywie unijnej, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na "Opolską pozytywną edukację" zostanie przeznaczonych około pół miliarda złotych.

"Na te 500 mln zł dla szeroko rozumianej edukacji, aktywizacji zawodowej, integracji, szkoleń, kursów etc., składa się ok. 325 mln zł środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w projektach niekonkurencyjnych Samorządu Województwa Opolskiego i ok. 175 mln zł środków EFS w naborach konkurencyjnych w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027" - przekazało biuro prasowe urzędu.

W ramach programu wspierane mają być trzy obszary działań: społeczności szkolnej, rynku pracy i potencjału osobistego. Przewidują one m.in. organizację zajęć edukacyjnych, wraz z zakupem pomocy dydaktycznych, organizację staży, kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli i kadry, budowanie dobrostanu psychicznego i fundowanie stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W sferze zawodowej organizowane będą m.in. kursy i szkolenia zawodowego, doradztwa zawodowego i prawnego, pośrednictwo pracy, spotkania integracyjne w ramach projektów "Opolskie pracuje elastycznie", "Centrum integracji cudzoziemców" i "Adaptacyjność pracodawców i pracowników".

Trzeci obszar obejmować będzie rozwój potencjału osobistego wszystkich mieszkańców regionu, którzy ukończyli 15 rok życia oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych poprzez takie projekty jak "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie", "Opolskie kształcenie ustawiczne", "Europejski Budżet Obywatelski. Kształcenie ma znaczenie", czy "Europejski Młodzieżowy Budżet Obywatelski".

Fudusze na szeroko rozumianą edukację, aktywizację zawodową, integrację, szkolenia i kursy, pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego (ok. 325 mln zł) w projektach niekonkurencyjnych samorządu województwa i z naborów konkurencyjnych w ramach EFS w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 (około 175 mln złotych).

