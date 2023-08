Opolskie: Politycy Zjednoczonej Prawicy: za Tuska były obszary, gdzie bezrobocie przekraczało 20 proc.

Za rządów Donalda Tuska były w Polsce obszary, gdzie bezrobocie przekraczało 20 proc. – mówili w piątek w Radzikowicach w powiecie nyskim (Opolskie) minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceszef resortu rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski.

Konferencję prasową polityków obozu rządzącego zorganizowano na tle wybudowanego przed kilkoma laty zakładu przemysłowego, który obecnie zatrudnia kilkuset pracowników. Uczestnicy konferencji trzymali plansze, na których zapisano, jakie były wskaźniki bezrobocia przed 10 laty w okolicznych powiatach.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski mówił, że w marcu 2013 r. bezrobocie w powiecie nyskim osiągnęło rekordowy wskaźnik - 24,3 proc., a obecnie - jak podawali politycy uczestniczący w konferencji - spadło do ok. 7,5 proc. W 2013 i 2014 r. bezrobocie przekraczało 15 proc. w 8 na 12 powiatów w woj. opolskim, kilka z nich za rządów PO-PSL określano mianem "półksiężyca biedy" - wskazywali.

"24,3 - to jest liczba, o której warto, żeby pamiętali wszyscy mieszkańcy powiatu nyskiego, którzy 15 października zdecydują, czy chcą, aby rząd Zjednoczonej Prawicy kontynuował swoją misję budowy silnej polskiej gospodarki, braku wyprzedaży polskiego majątku, tworzenia nowych miejsc pracy i przede wszystkim - budowy silnej armii, czy chcą powrotu Donalda Tuska, czyli premiera polskiej biedy i premiera polskiego bezrobocia" - powiedział Kowalski.

Jak dodał, zakład przemysłowy, przy którym przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy zorganizowali w piątek spotkanie z dziennikarzami, to symbol spadku bezrobocia w powiecie nyskim do kilku proc. za czasów obecnych rządów.

Szefowi Platformy Obywatelskiej wiceminister zarzucił, że nie potrafił prowadzić takiej polityki, by młodzi Polacy nie musieli wyjeżdżać do pracy za granicę. "Tak naprawdę (szef PO) Donald Tusk zapewnił tylko jednej osobie dobrze płatną - i to też w cudzysłowie - pracę: sobie samemu. (...) Wtedy, kiedy bezrobocie było bardzo wysokie, w Polsce po prostu wyjechał na fuchę załatwioną od Angeli Merkel do Brukseli i załatwił sobie gigantyczną brukselską emeryturę, zostawiając setki tysięcy Polaków bezrobotnych" - mówił.

"Ale na szczęście wygraliśmy wybory i chcemy kontynuować tę misję tworzenia nowoczesnej gospodarki i nie chcemy powrotu do czasów biedy, bezrobocia za czasów Donalda Tuska" - oświadczył Kowalski.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek nawiązał do orzeczenia warszawskiego sądu, który nakazał w czwartek zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwej informacji zawartej w spocie PiS o 15-procentowym bezrobociu za rządów PO-PSL. "Tusk i jego chłopcy w krótkich majtkach ogłosili tryumf - cieszyli się, że to bezrobocie było o 0,6 proc. niższe niż podał człowiek, który akurat pochodził z terenów, gdzie to bezrobocie było dużo wyższe" - powiedział Czarnek.

"Jesteśmy dzisiaj na terenach w woj. opolskim, gdzie to bezrobocie przekraczało znacząco 20 proc. Proszę wysokiego sędziego z Temidy, to bezrobocie było dużo wyższe za Tuska właśnie w takich powiatach, w jakich jesteśmy" - dodał.

Jak przekonywał szef MEiN, mieszkańcy Opolszczyzny pamiętają, że za poprzednich rządów nie pytali o wysokość płac w szkole czy urzędzie, ale o to, czy w ogóle będzie praca. "Czy o ogóle będzie można zacząć wiązać koniec z końcem, bo bezrobocie było potworne za rządów Donalda Tuska" - mówił.

Obecnie, dodał Czarnek, spadek bezrobocia jest radykalny, a wszyscy mają pewność pracy, chcą zarabiać coraz więcej i tak też się dzieje. Aby zarabiali coraz więcej, rząd rozwija szkolnictwo zawodowe - przekonywał minister, który dodał, że na piątek zaplanowano uroczystość woj. opolskiemu ponad 70 mln zł na ten cel. W Nysie powstanie branżowe centrum umiejętności, na które rząd przekaże ok. 9,5 mln zł.

PiS w piątek w całej Polsce rozpoczął akcję "Tusk znaczy bezrobocie". Jak podkreślają politycy tej formacji, za czasów Donalda Tuska bezrobocie wynosiło ponad 14 proc.