Opolskie: Ponad 50 stulatków mieszka w regionie opolskim

Według ostatnich danych w województwie opolskim mieszka ponad 50 osób, które przekroczyły sto lat. Zdecydowaną większość tej grupy stanowią kobiety – powiedział rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek.

Na początku 2022 r. ZUS w woj. opolskim wypłacał świadczenie honorowe 4944 zł brutto 50 osobom, które przeżyły ponad sto lat. Do końca października liczba ta wzrosła do 52, z czego 44 to kobiety - poinformował Sebastian Szczurek.

"Obecnie najwięcej stulatków mieszka w Opolu i powiecie opolskim, bo 16, następnie w powiatach nyskim - 8, kędzierzyńsko-kozielskim - 7 i brzeskim - 5. W powiecie namysłowskim są to cztery osoby, po trzy w powiecie kluczborskim, oleskim i prudnickim a w strzeleckim, krapkowickim i głubczyckim po jednej" - powiedział rzecznik opolskiego ZUS.

Wysokość emerytury wyjątkowej z tytułu ukończenia 100 lat nie jest taka sama dla wszystkich. Jej wysokość zmienia się na początku marca każdego roku. Obecna stawka obowiązuje od marca br. do końca lutego 2023 r. W ostatnich latach wysokość świadczenia honorowego ciągle rośnie. W poprzednim okresie, czyli między marcem 2021 r., a lutym 2022 r. ta specjalna emerytura wynosiła 4512,41 zł brutto, a w okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r. - 4294,67 zł brutto.

"Świadczenie honorowe jest przez ZUS wypłacane z urzędu, w terminie ustalonym dla wcześniej przyznanego świadczenia, czyli np. emerytury bądź renty. Bez wniosków czy formularzy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy senior do chwili ukończenia stu lat nie miał ustalonego przez ZUS świadczenia - wtedy niezbędne jest złożenie na tę okoliczność wniosku, bo nie znajdował się w bazie danych ZUS. Dokumentem, który potwierdza datę urodzenia, może być ważny dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 r., ważny paszport bądź odpis skrócony aktu urodzenia. Wniosek może oczywiście złożyć upoważniona do tego osoba, najczęściej członek najbliższej rodziny. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w obecności pracownika ZUS w jakiejkolwiek placówce Zakładu" - wyjaśnia Szczurek.

Liczba mieszkańców Polski, które ukończyły sto lat systematycznie rośnie. ZUS ocenia, że w 2040 r. stulatków może być około 20,4 tys., w 2060 r. - 66,8 tys., a w 2080 r. - nawet 124 tys.