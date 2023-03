Opolskie: Ponad 50 tys. wniosków o świadczenie 500 plus

W całym kraju do ZUS wpłynęło już 2,67 mln wniosków o wypłatę 500 plus na okres 2023/24, który rozpoczyna się 1 czerwca. W regionie opolskim do tej pory przyjęto 50 tys. wniosków o to świadczenie.

Od początku lutego narodowy ubezpieczyciel w województwie opolskim przyjął już ponad 50 tys. wniosków na wypłatę świadczenia pięćset plus na okres od czerwca 2023 do końca maja 2024 r. - poinformował rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek.

"W lutym rodzice i opiekunowie z Opolszczyzny złożyli 50,3 tys. wniosków o wypłatę 500 plus na kolejny okres świadczeniowy. Najwięcej pochodziło z Opola i powiatu opolskiego - 14,4 tys. Na razie najmniej wniosków zanotowaliśmy z powiatów głubczyckiego, bo nieco ponad 2 tys. i z namysłowskiego - dokładnie 2540. W skali kraju najwięcej wniosków złożono w woj. mazowieckim, ponad 343 tys. i w woj. śląskim - ponad 266 tys." - wylicza rzecznik opolskiego ZUS.

Rozpatrywanie wniosków o świadczenie wychowawcze odbywa się na bieżąco. Według Sebastiana Szczurka, dzięki korzystaniu przy składaniu wniosków głównie drogą elektroniczną 87 proc. wniosków, które dotąd wpłynęły do ZUS, zostało rozstrzygniętych pozytywnie.

Oprócz Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej znakomitym narzędziem, by szybko złożyć wniosek jest mobilna aplikacja mZUS. Z aplikacji można korzystać na tablecie bądź w telefonie. Dzięki niej użytkownik może wypełnić i wysłać do ZUS wniosek o 500 plus przez cały tydzień, przez całą dobę. Przez aplikację mZUS będzie otrzymywał powiadomienia o sposobie rozpatrzenia wniosku i o ostatecznej decyzji.

ZUS zaznacza, że każdy, kto poprawnie złoży wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ma gwarancję, że otrzyma świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Jeśli wniosek trafi do ZUS w maju, to świadczenie będzie przekazane do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem od czerwca, a jeśli w lipcu - do 30 września wraz z wyrównaniem od lipca. Na wniosek złożony w sierpniu ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem od sierpnia.