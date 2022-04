Opolskie: Posłowie skrytykowali zarządzenie MEiN w sprawie nauki niemieckiego

Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ograniczenia liczby godzin nauki języka niemieckiego jako ojczystego zostało wprowadzone wbrew prawu i bez żadnego trybu - powiedziała w poniedziałek posłanka na Sejm Krystyna Szumilas (PO).

W poniedziałek posłowie na Sejm Krystyna Szumilas (PO) i Ryszard Galla (Mniejszość Niemiecka) podczas konferencji prasowej w Strzelcach Opolskich odnieśli się do zarządzenia MEiN, na mocy którego od nowego roku szkolnego w szkołach będzie zredukowana z trzech do jednej godziny lekcyjnej tygodniowo nauka języka niemieckiego jako języka ojczystego.

"Zarządzenie to zostało wprowadzone ze złamaniem zasad procesu legislacyjnego, bez wymaganych prawem konsultacji, wbrew przepisom. (...) Jak wynika z naszej kontroli, to uderzenie wymierzone jest w jedną mniejszość narodową, z naruszeniem zasad prawa" - powiedziała posłanka Szumilas.

Posłanka zwróciła uwagę na środowisko, które najbardziej ucierpi z powodu wprowadzenia zarządzenia. W ocenie parlamentarzystki będą to przede wszystkim małe szkoły, w niewielkich miejscowościach, dla których utrata subwencji oznaczać może, w skrajnych przypadkach, ryzyko likwidacji. Jak powiedziała posłanka, w wyniku zmniejszenia ilości lekcji dla mniejszości niemieckiej, pracę może stracić około 500 nauczycieli.

Poseł Ryszard Galla powiedział, że według ustaleń kontroli poselskiej w ministerstwie, jaką przeprowadzał wspólnie z posłanką Szumilas, zarządzenie MEiN naruszone zostały m.in. przepisy konstytucji, ustawy o systemie oświaty, ustawy o mniejszościach narodowych, procedur legislacyjnych i przepisów rangi międzynarodowej. "Skierowaliśmy w tej sprawie pismo do ministra Czarnka i premiera Morawieckiego. Chcemy uchylenia tego zarządzenia" - powiedział poseł Galla.

Zarządzenie MEiN o redukcji z trzech do jednej tygodniowo lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości to skutek przyjętej przez Sejm poprawki do ustawy budżetowej, zakładającej zmniejszenie o blisko 40 mln złotych wydatków państwa na ten cel w polskich szkołach. Jak wyjaśniał w grudniu ub. roku poseł Janusz Kowalski (Solidarna Polska), pomysłodawca ograniczenia wydatków na mniejszość niemiecką przez państwo polskie, jest to ruch w kierunku przywrócenia symetrii w stosunkach polsko-niemieckich, ponieważ jak podkreślał parlamentarzysta, państwo niemieckie do tej pory nie wydało ani jednego euro na naukę języka polskiego jako ojczystego dla żyjących w tym kraju Polaków.

W podobny sposób cel wprowadzenia zarządzenia widzi minister Przemysław Czarnek.

"Obcięcie godzin od 1 września jest decyzją ustawodawcy, nie moją. Od początku wydaje mi się przesadą finansowanie języka niemieckiego jako ojczystego, ale nie robilibyśmy tego cięcia, gdyby Niemcy choćby w części zachowywali się tak, jak Polacy w stosunku do mniejszości niemieckiej. Jestem przekonany, że ostatecznie te informacje dotrą do ambasadora Republiki Federalnej Niemiec i do władz niemieckich. Myślę, że stać państwo niemieckie na to, żeby z budżetu niemieckiego wydobyć 9 mln euro i przekazać w Niemczech Polakom na naukę języka polskiego jako ojczystego. Myślę, że tak minimalny gest jest w zasięgu Niemców i na to liczymy. Rozmowy są prowadzone cały czas" - powiedział Czarnek podczas pobytu w Opolu 31 marca tego roku.