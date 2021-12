Opolskie: Poszukiwany do odsiadki wpadł przez brak maseczki

W Namysłowie policjant zatrzymał 60-latka, który w sklepie nie nosił maseczki. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Jak poinformowało w środę biuro prasowe KW Policji w Opolu, do zdarzenia doszło przed jednym ze sklepów w Namysłowie, z którego wychodził mężczyzna bez maseczki.

Stojący przed sklepem dzielnicowy, postanowił wylegitymować klienta, który ewidentnie nie przestrzega obowiązujących zasad epidemicznych. Gdy zaczął rozmowę z mężczyzną, ten zaczął kłamać na temat swojej tożsamości, podając fałszywe nazwisko. Nie wiedział, że rozmawia ze swoim dzielnicowym.

Z kolei funkcjonariusz wiedział, że ma do czynienia z poszukiwanym. Po potwierdzeniu informacji w bazie danych i po zatrzymaniu odwiózł 60-latka wprost do zakładu karnego, gdzie odbędzie on zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności.