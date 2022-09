Opolskie: Pożary domów we Włostowej i Knieji

W nocy z wtorku na środę opolscy strażacy gasili pożary dwóch domów jednorodzinnych we Włostowej i Knieji. Jak poinformował dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, nikt nie odniósł obrażeń.

Do pierwszego pożaru doszło w miejscowości Knieja (powiat oleski). Spaleniu uległo poddasze domu jednorodzinnego. W wyniku pożaru zawalił się dach posesji. Nikt nie odniósł obrażeń.

We Włostowej strażaków wezwano do pożaru domu jednorodzinnego. Jak się okazało, doszło do zapłonu sadzy w kominie. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a ogień nie przeniósł się na inne elementy domu.

Strażacy apelują o sprawdzenie stanu instalacji grzewczych w domach przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan kominów i pieców, a pozorne oszczędności na rezygnacji z wizyty kominiarza czy fachowego przeglądu pieca, mogą zakończyć się tragedią.

