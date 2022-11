Opolskie: Przed południem w okolicach cmentarzy spokojnie

W okolicach opolskich cmentarzy we wtorkowe przedpołudnie nie ma większych problemów z dojazdem i parkowaniem, choć zdaniem policjantów, sytuacja może się zmienić w godzinach popołudniowych.

Przed największym cmentarzem komunalnym w Opolu - Półwsi, przed południem panował umiarkowany ruch. Kierowcy nie mieli większych problemów z dotarciem do samego cmentarza, jak i w znalezieniu miejsca do zaparkowania. Zdaniem Agnieszki Nierychłej, rzeczniczki Komendy Miejskiej Policji w Opolu, na taką sytuację złożyło się kilka przyczyn.

"Można powiedzieć, że tegoroczne święta rozpoczęły się kilka dni wcześniej. Obserwowaliśmy wzmożony ruch w okolicach cmentarza już w sobotę i niedzielę. Wiele osób korzystało z tych wolnych dni, żeby wcześniej zadbać o groby bliskich i zapalić na nich symboliczne znicze. Jak na razie w okolicach cmentarzy jest spokojnie, jednak spodziewamy się zwiększonego ruchu w godzinach popołudniowych. Apelujemy do wszystkich kierowców o przestrzeganie zasad ruchu drogowego i zwracanie uwagi na znaki, ponieważ przy wielu cmentarzach zmieniona została organizacja ruchu" - powiedziała Agnieszka Nierychła.

Ładna pogoda zachęciła wielu odwiedzających groby do skorzystania z komunikacji miejskiej. Jak poinformowała Ewelina Laxy, rzeczniczka MZK w Opolu, we wtorek uruchomione zostały dodatkowe linie do obsługi cmentarza. "Tego dnia łącznie 669 kursów będzie dojeżdżało i wyjeżdżało z przystanku przy ulicy Cmentarnej. Dodatkowe kursy zapewnione są także drugiego listopada - w Dzień Zaduszny" - powiedziała Laxy.

Przed cmentarzem w Opolu oraz w kilku innych miejscowościach regionu pojawili się kwestujący. Zbierane są pieniądze m.in. "na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Niezłomnych". Kwesty prowadzone są też na renowację pomników polskich żołnierzy czy wsparcie dla Polaków mieszkających poza granicami kraju i tamtejsze polskie miejsca pamięci.

Przed dużymi i małymi cmentarzami można kupić zarówno kwiaty, jak i znicze. Na cmentarzu parafialnym w Murowie, na ogólnodostępnym stojaku czekają czyste znicze, które można bezpłatnie wykorzystać po uzupełnieniu nowymi wkładami. Jedną z korzystających z tego rozwiązania jest Irena Kloska, która na co dzień mieszka w Niemczech.

"To bardzo dobra inicjatywa. Żal patrzeć, gdy wiele szklanych, często drogich zniczy, po wypaleniu wkładu jest wyrzucane na śmieci. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale należy mu się pochwała. Nie wszystkich stać na wydanie kilkudziesięciu złotych. A tam może sobie zabrać szkło, w którym zapali nowy wkład za pięć złotych i daje nowe życie przedmiotowi, który poprzedniemu właścicielowi już nie był potrzebny. W ten sposób pomagamy bliźnim, chronimy przyrodę i dbamy o wygląd naszego otoczenia. Generalnie, polskie święto 1 listopada jest wyjątkowe, widok zniczy wieczorem to prawdziwe zjawisko, aż szkoda że tylko na parę dni" - powiedziała Irena Kloska.