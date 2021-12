Opolskie: Przedstawiciele 66 państw płacą składki w opolskim ZUS

Według ostatnich danych w opolskim oddziale ZUS zgłoszonych było 23 928 cudzoziemców. Jak poinformował PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych płacą obywatele 66 państw. W skali kraju to 871 tys. osób z ponad 160 państw.

Według ostatnich danych przedstawionych PAP przez rzecznika opolskiego oddziału ZUS, w województwie opolskim liczba osób z innym paszportem niż polski rośnie z kwartału na kwartał.

"W ostatnim dniu października w naszej bazie było dokładnie 23 982 cudzoziemców. W porównaniu do końca sierpnia przybyły 892 osoby, z których 780 deklarowało obywatelstwo ukraińskie. Niezmiennie to obywatele z ukraińskim paszportem stanowią trzon przebywających na Opolszczyźnie ubezpieczonych cudzoziemców. Z danych październikowych wynika, że było ich 20 646, czyli 86 procent ogółu cudzoziemców zgłoszonych w placówkach ZUS w naszym regionie" - powiedział rzecznik.

Na Opolszczyźnie kolejne miejsca pod względem liczebności zajmują Białorusini - 579 osób, Gruzini - 515 ubezpieczonych i Mołdawianie - 474 osób. Obywatelstwo Rumunii ma 176 ubezpieczonych, 143 Rosji, 132 Niemiec i 122 osoby deklarujące obywatelstwo tureckie. Składki w Opolu opłaca także 3 Urugwajczyków, 5 obywateli Korei Południowej, 12 Afgańczyków, 7 obywateli Tajlandii i po czterech Ugandy i Zimbabwe.

W skali całego kraju, według danych na koniec października składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS opłacało 871,7 tys. cudzoziemców z ponad 160 krajów. Niemal 73 proc. z nich to ubezpieczeni z obywatelstwem ukraińskim. Przedstawicieli tego kraju było 634,9 tys. (w stosunku do sierpnia br. to wzrost o 25,6 tys.). Porównując dane dotyczące ogółu ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców do tych z końca sierpnia widać, że w polskim systemie ubezpieczeń przybyło 38 tys. cudzoziemców. Tuż po Ukraińcach najwięcej w Polsce pracuje obywateli Białorusi - 67 711 osób, Gruzji - 21 051, Rosji - 13 120, Indii - 9 918 oraz Chin - 4 062 osoby.