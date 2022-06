Opolskie: Region ma szanse na rekordowe 966 mln euro z UE

Województwo opolskie w ramach regionalnego programu na lata 2021-2027 może otrzymać rekordową kwotę 966 mln euro - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej Andrzej Buła, marszałek województwa.

Na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła powiedział, że po ubiegłotygodniowym spotkaniu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej można już mówić o zwiększonej kwocie na realizację programu Europejskie Opolskie 2021-2027. Według marszałka kwota przeznaczona dla województwa opolskiego wzrośnie o 45 mln euro, do kwoty 966 mln.

Marszałek podkreślił, że dzięki dodatkowemu wsparciu możliwe będzie poszerzenie m.in. programów kształcenia ustawicznego, opieki długoterminowej czy wsparcie dla osób przyjmujących imigrantów i uchodźców wojennych.

Buła przypomniał, że w latach 2007-2013 region miał do dyspozycji 686 mln euro, a w latach 2014-2020 - 944 mln euro. "Biorąc pod uwagę wkład własny do planowanych inwestycji, to oznacza, że najbliższe lata to największe w historii województwa inwestycje, które wyniosą 5 miliardów 110 milionów złotych" - powiedział Buła.

Jak zaznaczył marszałek, rząd nadal nie zakończył negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską, ale w jego ocenie, do końca roku będzie czas na dobre i szczegółowe przygotowanie do zarządzania pieniędzmi europejskimi w regionie, a umowy na fundusze dla regionów będą podpisywane z początkiem przyszłego roku. Województwo zamierza także starać się o pieniądze w ramach programów krajowych, a koszt dofinansowania 21 projektów, spójnych z programem regionalnym, to kwota około 3 miliardów złotych.