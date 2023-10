Opolskie: Rekordowy spadek stopy bezrobocia w regionie

Według ostatnich danych, stopa bezrobocia w województwie opolskim spadła do 5,7 procenta. Jak powiedziała PAP Renata Cygan, zastępca dyrektora WUP w Opolu, to rekordowo niski wynik.

"Systematyczny spadek stopy bezrobocia w naszym regionie widoczny jest od 2016 roku, jednak teraz możemy mówić o prawdziwym rekordzie. Obecnie stopa bezrobocia spadła do 5,7 procent, co oznacza, że w rejestrach bezrobotnych znajduje się poniżej 20 tysięcy osób. Co więcej, nie ma już w naszym regionie powiatu, w którym przekraczałaby 10 procent" - powiedziała z-ca dyrektora opolskiego WUP.

Według danych WUP, nadal najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku województwa opolskiego są budowlańcy, sprzedawcy, kierowcy, chociaż zaczyna brakować np. rzemieślników.

"Dochodzą do nas informacje o dużych inwestycjach, z którymi wiąże się wzrost zapotrzebowania na pracowników. Z drugiej strony, swoje robi demografia, bo kolejne roczniki z wyżów demograficznych wchodzą w wiek emerytalny, a młodych osób jest zdecydowanie mniej. Tej luki nie wypełnili imigranci zarobkowi z Ukrainy" - powiedziała Renata Cygan.