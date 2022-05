Opolskie: Rośnie liczba cudzoziemców płacących składki ZUS

Pod koniec marca w woj. opolskim niemal 25 tys. cudzoziemców było zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych – powiedział PAP rzecznik regionalny ZUS w Opolu Sebastian Szczurek. Ponad 21 tys. z nich to obywatele Ukrainy.

Według danych przytoczonych przez rzecznika liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w województwie rośnie od dziesięciu lat. Wśród nich największą grupę stanowią obywatele Ukrainy.

"Na prawie 25 tysięcy osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w naszym regionie, które deklarowały inne obywatelstwo niż polskie, ponad 21 tysięcy to osoby z paszportem ukraińskim. To około 85 proc. wszystkich cudzoziemców" - powiedział Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS.

Oprócz obywateli Ukrainy, których pracodawcy z Opolszczyzny zgłosili w ZUS, jest 643 obywateli Gruzji, 641 Białorusinów, 624 Mołdawian i 198 Rumunów. Ponadto 141 Rosjan, 138 Niemców, 119 Turków, 103 Filipińczyków, 90 przedstawicieli Bułgarii i 80 osób z Indii. Przyjmując klucz geograficzny, swoich przedstawicieli w naszym regionie mają tak odległe kraje jak Indonezja - 14 osób, Nepal - 24, Tajlandia - 6, Zimbabwe - 4 czy Bangladesz - 30 osób. W marcowym zestawieniu nie brakuje obywateli obu Ameryk, bo są ubezpieczeni z Brazylii - 30 czy z Argentyny - 3. Składki płaci także 5 obywateli Meksyku, 9 Stanów Zjednoczonych Ameryki i 3 obywateli Kanady.

Według ZUS na koniec marca br. w skali całego kraju obywateli innych krajów zgłoszonych w ZUS było nieco ponad 932 tys. Większość z nich to osoby, które deklarowały obywatelstwo ukraińskie. W marcu 2022 r. liczba ubezpieczonych obywateli Ukrainy wynosiła 666,7 tys., czyli o 25,5 tys. więcej niż w lutym i o 39,7 tys. więcej niż w grudniu ubiegłego roku.

Z danych ubezpieczyciela wynika, że wraz z wybuchem wojny ZUS nie zanotował masowego wyrejestrowywania z ubezpieczeń obywateli Ukrainy. Ubezpieczeni to głównie mężczyźni zatrudnieni przede wszystkim na podstawie umowy o pracę.