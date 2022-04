Opolskie: Rośnie liczba płacących składki ZUS w regionie

W woj. opolskim rośnie liczba podmiotów płacących składki ZUS. W ostatniej dekadzie ubezpieczyciel zanotował 15-procentowy wzrost liczby płatników – powiedział PAP rzecznik regionalny ZUS Sebastian Szczurek.

Według ostatnich danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w woj. opolskim jest ponad 57,5 tys. płatników składek. Dziesięć lat temu w systemie ZUS w regionie było ich 49 tys.

Z ponad 57,5 tys. płatników najwięcej jest z Opola i powiatu opolskiego, bo ponad 19,6 tys. Około 7,5 tys. płatników obsługuje inspektorat w Nysie, niemal 6 tys. placówka w Strzelcach Opolskich, a kolejnych prawie 4,8 tys. przedsiębiorstw i firm inspektorat w Kędzierzynie-Koźlu. Wiosną 2012 r. składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne płaciło 49 tys. podmiotów, w tym samym okresie 2015 r. - 50,2 tys., w 2020 r. ponad 55,5 tys. Obecnie liczba ta wzrosła o kolejnych 2 tys. - poinformował PAP Sebastian Szczurek.

Rosnącą liczbę płatników ZUS notuje także w innych regionach Polski. 10 lat temu ZUS w miał w kraju nieco ponad 2,205 mln płatników. Wiosną 2015 r. było to 2,317 mln 3, a w 2020 r. prawie 2,737 mln. Na przełomie tegorocznej zimy i wiosny ZUS miał niemal 2,8 mln opłacających składki przedsiębiorstw, firm i z tytułu jednoosobowej działalności.

Przedstawiciele ZUS zaznaczają, że mimo pandemii COVID-19 sytuacja FUS w ubiegłym roku była bardzo dobra. Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych osiągnął rekordowy w ostatnim dwudziestoleciu poziom blisko 82 proc. Ten wynik był możliwy dzięki wzrostowi zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i wzrostowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wpływ na dobrą sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych miał wysoki poziom wywiązywania się przedsiębiorców, firm i osób samozatrudnionych z obowiązku terminowego opłacania składek. Zdaniem zastępcy dyrektora ZUS ds. dochodów w opolskim ZUS Elżbiety Kaczorowskiej-Rams wzrost liczby płatników ma swoje podstawy w różnych ulgach i zachętach.

"Źródłem odważniejszych decyzji co do zakładania własnego biznesu jest możliwość korzystania ze wsparcia dla początkujących przedsiębiorców w ZUS. Wielu z nich przez pół roku jest zwolnionych z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach Ulgi na Start. Przez kolejne dwa lata jest opcja opłacania składek w niższej wysokości. Takie programy jak Ulga na Start, przywilej preferencyjnych składek oraz Mały ZUS Plus ułatwiają wejście na rynek pracy. W sumie taki okres ulgowy może trwać nawet ponad pięć lat. Ponadto mniejsze i większe podmioty w obrocie gospodarczym mimo trudnych ostatnich dwóch lat ciągle są aktywne, bo skorzystali z kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej w ZUS, jak zwolnienie z opłacania składek czy świadczenia postojowe" - uważa Elżbieta Kaczorowska-Rams.