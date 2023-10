Opolskie: Rośnie liczba stulatków w regionie

Według danych ZUS, w województwie opolskim rośnie liczba osób, które mają ponad sto lat. Jak poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, obecnie jest to 56 osób, z czego 47 to kobiety.

Na Opolszczyźnie wzrosła liczba stulatków, którym ZUS wypłaca świadczenie honorowe. Od marca tego roku każdej osobie, które przekroczy ten próg wiekowy, ZUS może przyznać dodatkowo co najmniej 5540,25 zł brutto.

"Opolski ZUS wypłaca specjalną emeryturę za wiek 56 osobom mieszkającym w województwie opolskim oraz dwóm paniom, które żyją poza regionem. W gronie 58 długowiecznych seniorów zdecydowaną większość stanowią kobiety, których jest aż 47. Panowie stanowią 11-osobową grupę. Każda z nich od ukończenia 100 lat, co miesiąc otrzymuje gratyfikację w formie świadczenia honorowego" - powiedział Sebastian Szczurek.

Bonusowa emerytura za wiek nie jest wypłacana wszystkim w jednakowej wysokości i po przyznaniu nie jest waloryzowana. Różni się w zależności od okresu, w którym senior ukończył 100 lat. Wysokość świadczenia honorowego jest płynna i obowiązuje od marca danego roku do końca lutego kolejnego roku. W obecnym "okresie rozliczeniowym", czyli od 1 marca br. do końca lutego 2024 r. świadczenie honorowe to 5540,25 zł brutto miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o 595,46 zł w stosunku do poprzedniego okresu, czyli marzec 2022 r. - luty 2023 r. Między marcem 2021 r. a lutym 2022 r. było to 4 512,41 zł brutto, rok wcześniej - 4 294,67 zł brutto, a w latach 2019 - 2020 kwota dodatkowego wynagrodzenia wynosiła 4 003,88 zł brutto.

"Grupa długowiecznych klientów opolskiego ZUS w ciągu kilku miesięcy powiększyła się. Wiosną tego roku beneficjentów świadczenia honorowego było 53, teraz już 56. To zresztą tendencja krajowa, bo z roku na rok przybywa osób osiągających wiek 100 lat i pobierających to specjalne świadczenie. Obecnie ZUS w całej Polsce wypłaca 2,6 tysiąca świadczeń honorowych" - informuje rzecznik ZUS w Opolu.

Według szacunków ubezpieczyciela, stulatków w Polsce będzie coraz więcej. Ocenia się, że w 2040 r. stulatków może być około 20,4 tys., w 2060 r. - 66,8 tys., a w 2080 r. - nawet 124 tys.

Świadczenie honorowe jest przez ZUS wypłacane z urzędu, w terminie ustalonym dla wcześniej przyznanego świadczenia, czyli np. emerytury bądź renty. Bez wniosków czy formularzy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy senior do chwili ukończenia stu lat życia nie miał ustalonego przez ZUS świadczenia - wtedy niezbędne jest złożenie na tę okoliczność wniosku, bo nie znajdował się w bazie danych ZUS. Dokumentem, który potwierdza datę urodzenia, może być ważny dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 r., ważny paszport bądź odpis skrócony aktu urodzenia. Wniosek może oczywiście złożyć upoważniona do tego osoba, najczęściej członek najbliższej rodziny. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie, do protokołu, w obecności pracownika ZUS w jakiejkolwiek placówce Zakładu.