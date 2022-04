Opolskie: Śniadania wielkanocne dla uchodźców w wielu miejscach regionu

Około 150 uchodźców z Ukrainy uczestniczyło w niedzielnym śniadaniu wielkanocnym zorganizowanym przez Politechnikę Opolską. Podobne spotkania odbyły się w wielu miejscach regionu.

Prawosławne wielkanocne śniadanie dla uchodźców z Ukrainy przygotowała w niedzielę Politechnika Opolska. W budynku Łącznik spotkało się 150 uchodźców, w tym prawie 60 dzieci, dla których przygotowano paczki pełne słodyczy.

Część z goszczących w akademikach uchodźców przed uroczystym śniadaniem obejrzało za pośrednictwem internetu nabożeństwa odprawiane w cerkwiach prawosławnych na Ukrainie. Na wszystkich czekały tradycyjne potrawy ukraińskie, które powinny znaleźć się na świątecznym stole: pieczone mięsa, jaja, sałatki czy baby świąteczne. Na Innie Prokopenko, która przyjechała do Opola z dwoma synami, wrażenie zrobił wystrój spotkania.

"Jesteśmy zachwyceni, nie spodziewałam się, że to aż tak ładnie będzie wyglądało. Są kwiaty, ozdoby, bardzo wszystko ładnie przystrojone, dzieci zaglądają co tam dobrego dostały. Wszyscy się cieszą, że mogli dzisiaj usiąść razem do jednego stołu. Chciałabym szczerze podziękować w imieniu swoim, ale także wszystkich Ukraińców za to, w jaki sposób Polacy nas przyjęli, za wasze nastawienie do nas, bardzo nam się w Polsce podoba, Polacy traktują nas jak swoich" - powiedziała Prokopenko.

Obecny na spotkaniu rektor uczelni, prof. Marin Lorenc życzył zebranym powrotu do normalnego życia, zakończenia wojny i rychłego doczekania czasu, gdy będą wyjeżdżali za granice swojego kraju tylko wtedy, gdy będą tego chcieli, bez jakiegokolwiek przymusu.

Podobne spotkania przygotowano dla uchodźców z Ukrainy w wielu miejscach regionu - m.in. na Uniwersytecie Opolskim i w Praszce. Franciszkanie w Nysie i na Górze św. Anny zorganizowali dla uchodźców nabożeństwa świąteczne w rycie bizantyjskim w języku ukraińskim.

Niedzielne śniadanie wielkanocne to u wielu wiernych w Kościołach wschodnich pierwszy obfity posiłek po bardzo ścisłym poście utrzymywanym w Wielkim Tygodniu, a dla niektórych - po całym okresie postu bez mięsa, a nawet nabiału. W niektórych rodzinach spożywane było już nad ranem, po powrocie z kilkugodzinnych paschalnych nabożeństw. Na stole pojawiły się też pokarmy święcone w Wielką Sobotę. Różnica w czasie obchodzenia świąt między katolikami a prawosławnymi wynika ze sposobu wyliczania daty Wielkiej Nocy przez te Kościoły.