Opolskie: Transporty drewna z nadwagą zatrzymane przez ITD

Wszystkie skontrolowane przez opolskich inspektorów ITD transporty drewna posiadały nadwagę. Rekordzista miał przekroczony dopuszczalny nacisk na oś o ponad 6,5 tony.

W środę inspektorzy opolskiego oddziału ITD przeprowadzili kontrolę przewożonych autostradą A4 transportów drewna. Z czterech skontrolowanych pojazdów żaden nie spełniał warunków dotyczących dopuszczalnej masy ładunku określonych w przepisach.

Rekordzistą okazał się polski przewoźnik, który transportował drewno z Niemiec do Polski. Jego pojazd został rażąco przeładowany - nacisk na pojedynczą oś napędową pojazdu wynosił 15,5 t i przekraczał o 3,55 t dopuszczalne wartości. Nacisk osi potrójnej wynosił 30,65 t i przekraczał o 6,65 t dopuszczalne wartości, a jego rzeczywista masa całkowita wynosiła 54,3 t.

Zdaniem kontrolerów, w tym przypadku przewoźnik z pełną świadomością dopuścił do przekroczenia masy przewożonego drewna. Wobec rekordzisty wszczęte zostało postępowanie administracyjne, które może zakończyć się wysoką karą, a we wszystkich przypadkach inspektorzy zakazali dalszej jazdy do czasu rozładowania nadmiaru ładunku.