Opolskie: Utrudnienia na A4 w kierunku Katowic

Na remontowanym odcinku autostrady A4 w kierunku Katowic utworzył się kilkukilometrowy zator. Jak poinformował dyżurny GDDKiA w Opolu, kierowcy jadący tą trasą muszą liczyć się z opóźnieniem.

Chodzi o opolski odcinek autostrady A4. Na remontowanym fragmencie tej trasy, w wyniku wzmożonego ruchu weekendowego, w kierunku Katowic utworzył się zator.

Jak poinformował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, obecnie korek ma pięć kilometrów długości. Szacowany czas opóźnienia w jeździe autostradą z tego tytułu to około 30 minut. Zarządca autostrady apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, odpowiedniego dystansu do innych pojazdów i zwolnienie na wysokości remontowanego odcinka do 80 km/h.