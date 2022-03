Opolskie: W Brzegu zablokowana dk 39

W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych w Brzegu zablokowana jest droga krajowa nr 39 - poinformował dyżurny GDDKiA w Opolu.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 39 z Brzegu do Namysłowa. W wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez jednego z kierowców doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna.

Jak poinformował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, na czas pracy służb ratunkowych, droga w miejscu wypadku jest zablokowana.