Opolskie: W regionie na aktywację czeka ponad 14 tys. bonów turystycznych

W województwie opolskim do końca września nie aktywowano ponad 14 tysięcy bonów turystycznych o wartości 9,5 mln złotych - poinformował w sobotę Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu.

Według danych opolskiego ZUS na ostatni dzień września, w województwie opolskim aktywowano blisko 81 tysięcy z 95 tysięcy przyznanych bonów turystycznych. Do tej pory całkowicie wykorzystano ponad 56 tysięcy bonów, a całkowita wartość zrealizowanych w ramach programu usług przekroczyła 60,6 mln złotych.

"Bonów nieaktywowanych ciągle jest jeszcze ponad 14 tysięcy, a są one warte prawie 9,5 miliona złotych. Rodziny, które do końca września nie podjęły decyzji o spędzeniu wspólnego czasu i rozliczeniu się za wypoczynek bezgotówkowo czyli bonem turystycznych mają kolejne pół roku, by skorzystać z tej opcji" - podkreśla Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Jak informuje ZUS, przepisy przedłużające ważność polskiego bonu turystycznego nie mają wpływu na dotychczasowe zasady przyznawania bonu i sposobu jego realizacji. Tak jak do tej pory, aby aktywować bon i rozliczyć się nim w miejscu usługi, trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

"Bon jest przyznawany na każde dziecko, które na 18 lipca 2020 roku miało prawo do świadczenia 500 plus lub między 19 lipca 2020 roku a 31 grudnia 2021 roku nabyło prawo do tego świadczenia. Wysokość bonu to 500 złotych na każde dziecko, natomiast dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością dostanie drugi bon również o wartości 500 złotych, czyli w sumie to 1000 złotych. Aby otrzymać drugi bon, należy złożyć odpowiednie dokumenty przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS" - wyjaśnia rzecznik ZUS w Opolu.

Na Opolszczyźnie płatność bonem honoruje obecnie 316 podmiotów (najmniej ze wszystkich województw), a w Polsce około 31,5 tysiąca. W regionie klienci płacili bonem w 230 podmiotach turystycznych, a wartość świadczonych przez nie usług wyceniono na niemal 24,3 mln zł. Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty.

Dla wszystkich, którzy mają pytania związane z funkcjonowaniem bonu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinie (codziennie w godz. 7-20) pod numerem 22 11 22 111, a pytania można też zadawać pisząc na adres: bon@zus.pl

Programu Polski Bon Turystyczny został przedłużony do końca marca przyszłego roku. Mogą z niego skorzystać rodziny, które jeszcze nie aktywowały swoich bonów. W puli do wykorzystania pozostał jeszcze 1 mld zł.