Opolskie: Wandal złapany na gorącym uczynku

Policjanci z Prudnika zatrzymali na gorącym uczynku 28-latka, który farbą zdewastował pomnik ku czci polskich żołnierzy oraz kilka elewacji kamienic na terenie miasta. Jak poinformowała w środę KW Policji w Opolu, podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.

We wtorek, po godzinie 16, dyżurny prudnickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że młody mężczyzna maluje farbą po pomniku Żołnierzy Polskich Walczących o Wolność. Oficer dyżurny natychmiast informację przekazał podległym patrolom.

Mężczyzna ten już chwilę później został zatrzymany na gorącym uczynku przez prudnickich kryminalnych, kiedy farbą w sprayu malował po elewacji kolejnych budynków. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec powiatu prudnickiego. Został on zatrzymany w policyjnym areszcie.

Teraz 28-latek odpowie za znieważenie pomnika upamiętniającego zdarzenie historyczne oraz zniszczenie mienia za co grozi mu do 5 lat więzienia. Sąd może również zobowiązać mężczyznę do naprawienia szkody.