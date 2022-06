Opolskie: We wtorek upały i burze z gradem

We wtorek dla całego województwa opolskiego wydano ostrzeżenia przed upałami i burzami z gradem - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak poinformowało WCZK w Opolu, na wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał dwa ostrzeżenia dla całego województwa opolskiego.

Pierwsze to ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Zgodnie z prognozami IMGW-PIB, temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 stopni Celsjusza. Lokalnie termometry mogą wskazać do 34 stopni.

Drugie ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy prognozowanych burz, którym towarzyszyć będą okresami silne opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, a miejscami grad.