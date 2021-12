Opolskie: Włamywacz wpadł przez ślady na śniegu

Policjanci z Kluczborka zatrzymali 38-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem. Do sprawcy śledczych doprowadziły ślady zostawione przez niego na śniegu - poinformowała w poniedziałek KW Policji w Opolu.

Policjanci otrzymali od jednego z właścicieli posesji w Kluczborku o kradzieży z włamaniem do jego budynku gospodarczego. Po wyłamaniu drzwi do budynku przestępca zabrał elektronarzędzia o wartości dwóch tysięcy złotych.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze pionu kryminalnego zauważyli na śniegu świeże ślady butów. Idąc tym tropem policjanci trafili do posesji, na terenie której znaleziono skradziony sprzęt. Właściciel domu przyznał się do dokonania włamania i kradzieży. Teraz grozi mu kaka do 10 lat pozbawienia wolności.