Opolskie: Wniosek o areszt w sprawie podwójnego morderstwa

Prokuratura Rejonowa w Kluczborku skierowała wniosek do sądu o areszt tymczasowy dla 30-letniego Pawła D., podejrzanego o zamordowanie rodziców - poinformował PAP Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek we wsi Borkowice pod Kluczborkiem. Jak ustalono w trakcie śledztwa, Paweł D. mieszkał ze swoimi rodzicami. Od dawna miał problemy z alkoholem. Podejrzany awanturował się często z rodzicami, gdyż starali się ograniczyć mu dostęp do napojów wyskokowych.

Także w poniedziałek Paweł D. był pijany. W pewnym momencie doszło do awantury, w trakcie której uderzeniami krzesła zabił oboje rodziców. Następnie opowiedział o tym sąsiadowi i wyszedł z domu. Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali podejrzanego. Paweł D. miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu i przesłuchaniu przedstawiono mu zarzut podwójnego zabójstwa. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

W środę do godzin popołudniowych prowadzono czynności procesowe, między innymi wizję lokalną. Jak poinformował PAP Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, w środę po południu skierowano do sądu rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego.

"Termin 48-godzin zatrzymania kończy się w środę o godzinie 18. Przed upływem tego terminu prowadząca śledztwo prokurator z Kluczborka skierowała do sądu wniosek o areszt tymczasowy. Sąd ma teraz 24 godziny na jego rozpatrzenie. Do tego czasu podejrzany nadal będzie w policyjnym areszcie. Mamy nadzieję, że sąd przychyli się do naszego wniosku m.in. ze względu na okoliczności zdarzenia oraz fakt, że podejrzanemu grozi kara wieloletniego pozbawienia wolności" - powiedział prokurator Bar.