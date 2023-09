Opolskie: Wojewoda uchylił zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego

Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie uchylające zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego, w którym przed 11 września doszło do masowego śnięcia ryb.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego opublikowano rozporządzenie uchylające decyzję z 11 września zakazującą korzystania z wód Kanału Gliwickiego.

Zarządzenie o zakazie wprowadzono po stwierdzeniu masowego śnięcia ryb w wodach kanału. Przypuszczalną przyczyną zatrucia wody była złota alga. Na czas obowiązywania rozporządzenia na odcinku od śluzy Sławięcice i od śluzy Sławięcice do granicy województwa opolskiego nie można było wchodzić do wody, łowić w niej ryb i wykorzystywać do celów rekreacyjnych i gospodarczych - w tym do pojenia zwierząt i podlewania roślin.

Rozporządzenie miało obowiązywać do końca września. Powodem skrócenia terminu jest zmniejszenie ilości szkodliwych organizmów w wodach kanału.

