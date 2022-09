Opolskie: Wzrasta liczba płatników składek ZUS

Pandemia i wojna za wschodnią granicą nie miała wpływu na liczbę podmiotów opłacających składki ubezpieczeniowe w regionie opolskim. Jak powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, liczba płatników systematycznie rośnie.

Według ostatnich danych opolskiego ZUS, na ostatni dzień czerwca w województwie opolskim było 58 721 aktywnych płatników składek (przedsiębiorców, firm i prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą), którzy wpłacili do ZUS w pierwszym półroczu 3,425 miliarda złotych. Na terenie województwa w ZUS ubezpieczonych jest 26 273 cudzoziemców, a 418 posiadaczy innego, niż polskie obywatelstwa, prowadzi własną działalność gospodarczą.

Jak wylicza Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS, liczba płacących składki na terenie województwa systematycznie rośnie od kilku lat - i to pomimo rosnących problemów demograficznych regionu, związanych m.in. z rosnącą liczbą osób w wieku poprodukcyjnym.

"Patrząc na problem historycznie, to w 2011 roku składki na terenie województwa opolskiego przekazywało niecałe 50 tysięcy płatników. W 2016 roku mieliśmy ich około 52 tysięcy, a w połowie 2021 roku 57,5 tysiąca. Biorąc pod uwagę obecną liczbę - 58,7 tysiąca płatników - można stwierdzić, że pandemia i kryzys związany z wojną na Ukrainie nie ma negatywnego wpływu na liczbę płatników zasilających system ubezpieczeń społecznych w regionie" - podkreśla Szczurek.

O dobrej sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zapewnia także centrala ZUS. Według jej danych z końca lipca 2022 roku, liczba płatników składek i ubezpieczonych - w tym cudzoziemców - cały czas rośnie i jest znacznie wyższa, niż przed wybuchem epidemii. W lipcu było 2,63 mln płatników składek, czyli o 146 tys. więcej, niż w lutym 2020 r. Z kolei osób ubezpieczonych było w lipcu 15,85 mln. Oznacza to wzrost w stosunku do lutego 2020 r. o 368 tys. osób. Liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniem emerytalnym wyniosła w lipcu 1,02 mln, czyli więcej o 355 tys. osób w porównaniu do lutego 2020 r.

Największą pozycją przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu za styczeń-czerwiec tego roku wyniosła 130,1 mld zł i była o 12,9 proc. wyższa od kwoty w analogicznym okresie 2021 r. Wpływy składek wyniosły 126,2 mld zł i były o 13,2 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2021 r.