Opolskie: Wzrosła liczba ubezpieczonych w ZUS

Według ostatnich danych na terenie województwa opolskiego o ponad 6 tysięcy wzrosła liczba ubezpieczonych w ZUS - powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu.

Jak powiedział PAP Szczurek, według ostatnich danych na terenie województwa opolskiego było zameldowanych 390 380 osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to 6290 osób więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"Wyższa liczba ubezpieczonych jest widoczna w każdym powiecie. Najwięcej ubezpieczonych przybyło w Opolu i powiecie opolskim bo 2300 osób oraz w powiecie nyskim - 705. Następnie w powiecie brzeskim - 636, strzeleckim - 603 i prudnickim - 495. W skali całego regionu wzrost wyniósł 2 punkty procentowe" - powiedział rzecznik opolskiego ZUS.

Jak informuje ZUS, wzrost liczby osób ubezpieczonych widoczny jest także w skali kraju, gdzie według ostatnich danych zgłoszonych było ponad 15 mln 746 tys. osób, czyli o 49,6 tys. więcej niż na koniec września i o 261,8 tys. więc ubezpieczonych w porównaniu na przykład do lutego 2020 r. Według statystyk ZUS na wzrost liczby ubezpieczonych miał wpływ m.in. wzrost liczby pracowników o 68,4 tys. (w stosunku do września br. - wzrost o 40,2 tys.) oraz wzrost liczby prowadzących działalność gospodarczą o 97,6 tys. (wzrost o 1,1 tys. w stosunku do września br.).