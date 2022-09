Opolskie: Zatrzymania w sprawie pożaru w bloku

Policja z Namysłowa zatrzymała trzech nastolatków podejrzanych o podpalenie drzwi wejściowych do bloku mieszkalnego. Jak poinformowała we wtorek KW Policji w Opolu, nastolatkom grożą kary od 2 do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy 11 września br. Strażacy otrzymali wezwanie do pożaru w jednym z bloków mieszkalnych w Namysłowie. Ratownikom udało się ugasić palące się drzwi wejściowe do bloku zanim ogień zdążył się rozprzestrzenić.

Na podstawie zebranych dowodów i zeznań świadków policjanci zatrzymali trzech nastolatków w wieku 17, 18 i 19 lat. Według wstępnych ustaleń 17-latek podjechał autem z dwoma kolegami pod blok. Tam doszło do kłótni z lokatorką jednego z mieszkań, gdzie spodziewali się zastać swojego znajomego. Po awanturze jeden z trójki podpalił dziecięcy rowerek stojący na korytarzu, od którego zajęły się drzwi i ściany budynku.

Zatrzymany 17-latek usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Śledczy ustalili, że nastolatek miał być nietrzeźwy, gdy autem przywiózł dwóch kolegów pod blok. 18-latek będzie odpowiadał za grożenie pobiciem a nawet pozbawieniem życia wobec jednej z mieszkanek bloku. Podejrzanym o podpalenie jest 19-latek. Usłyszał zarzut umyślnego sprowadzenia zagrożenia pożaru w mieniu wielkich rozmiarów.

Spółdzielnia mieszkaniowa oszacowała wstępnie wielkość poniesionych strat na ponad 37 tys. zł. Podczas przesłuchania wszyscy trzej przyznali się do zarzucanych im czynów. Pierwszym dwóm mężczyznom grozi do dwóch lat więzienia, podpalaczowi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

