Opolskie: ZUS ma pierwsze dane o wnioskach o 500 plus od Ukraińców

Opolski oddział ZUS przyjął blisko 7 tys. wniosków na świadczenie rodzinne 500 plus od obywateli Ukrainy – poinformował PAP w piątek rzecznik regionalny ZUS Sebastian Szczurek.

Dzięki specjalnej ustawie, uchodźcy z Ukrainy uzyskali dostęp do wsparcia z ZUS, w tym do świadczenia 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz o dofinansowania pobytu w żłobku przez okres zamieszkania i pobytu z dziećmi w Polsce.

"Odkąd na Platformie Usług elektronicznych udostępniliśmy możliwość składania wniosków o 500 plus po ukraińsku, na Opolszczyźnie zarejestrowaliśmy niemal 6700 wniosków o to świadczenie, obejmujące ponad 10,3 tys. dzieci. Najwięcej zgłoszeń było z Opola i gmin powiatu opolskiego, bo niemal 2180,a wnioski te objęły ponad 3360 dzieci. Oczywiście wnioski dotyczą obecnego okresu świadczeniowego, który obowiązuje do końca maja, jak też następnego, który rozpocznie się od 1 czerwca i potrwa do maja przyszłego roku" - powiedział rzecznik opolskiego ZUS.

Od 26 marca uprawnieni do tego obywatele ukraińscy złożyli poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS w skali całego kraju ponad 230 tys. wniosków o świadczenie rodzinne, a zgłoszenia dotyczyły niemal 356 tys. dzieci do 18 lat.

Po świadczenia mogą sięgać osoby, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 23 lutym br. w wyniku wojny, uzyskały numer PESEL UKR, założyły w Polsce rachunek bankowy i mają polski numer telefonu. Do złożenia wniosków, np. o 500 plus niezbędne jest zarejestrowanie i potwierdzenie profilu na PUE ZUS. Pracownicy opolskich placówek ZUS pomagają przy składaniu elektronicznych wniosków o świadczenia.